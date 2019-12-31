在民進黨強力推動下，反滲透法在立法院三讀通過。 民進黨副總統候選人賴清德今天在臉書表示，這是為守護台灣主權，設下一道重要的防線。各種傷害台灣民主的滲透行為，將透過法院審判、法治處理，進一步確保台灣的民主、自由與人權。

賴清德稍早在臉書表示，感謝立法院今天完成「反滲透法」立法，為守護台灣主權，確保台灣的民主、和平與繁榮，設下一道重要的防線。

他說，台灣一直是全世界民主國家的重要夥伴。包括歐盟、英美乃至於紐澳等等主要民主國家，為了避免中國等敵對國家或境外勢力干預民主社會，早已透過立法手段，對國家安全措施進行全面的提升。

如今，立法院通過「反滲透法」， 賴清德認為，這不僅強調台灣將善盡民主夥伴的責任，也宣示持續站在國際民主陣線的決心。

他說，「反滲透法」三讀通過後，各種傷害台灣民主的滲透行為，將透過法院審判、法治處理，進一步確保台灣的民主、自由與人權。

(中時 )