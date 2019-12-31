2019年封關日，雖然台股走低未守住「萬二」，但新台幣升勢強勁，可說打出了一記「金豬擺尾」，升值2.9分，收在30.106元兌1美元，續創逾一年半新高，累計全年升幅為2.08％或6.27角。

外匯交易員指出，2019年儘管面對中美貿易戰、英國脫歐、地政治風險等諸多干擾，但新台幣波動幅度仍維持相對平穩走勢，直到12月上旬，還位在30.5～30.8元區間，且較2018年封關時30.733元價位，僅小幅上揚。但在12月中旬之後，外資竟意外啟動一波匯入，封關日盤中更直接衝破30元大關，見到睽違逾一年半的2字頭。

外匯交易員認為，2020年開年立即登場的中美貿易第一階段協議簽署的大戲，目前看來應不太可能再生波瀾，代表屆時金融市場將有一波慶祝行情可期。也就是說，勢必激勵年後歸隊的外資熱錢擴大湧入，新台幣預料也跟著暴走飆升，如果老大（央行）沒有加大調節力道，將正式跟3字頭說拜拜，新台幣金鼠年開啟2字頭時代。

(中時電子報)