屏東縣政府7月份起舉辦綠鬣蜥換老鷹紅豆活動，結果半年捕捉到2000多隻，加上屏東野鳥協會捕捉的，今年共捉到4000多隻綠鬣蜥，縣府表示，明年將持續辦綠鬣蜥換老鷹紅豆活動。

縣府農業處今天發布新聞稿表示，南部地區很多民眾幾乎都在野外看過綠鬣蜥，牠的幼體顏色翠綠賣相討喜，原本是由業者引進當作寵物販售，不過隨體型增長外觀也逐漸改變，成體外觀酷似「酷斯拉」，市場價格快速下跌，便遭民眾及業者大量棄養，造成野外族群迅速擴散，並啃食農作物，嚴重影響農民生計及危害本土生態環境。

為了抑制綠鬣蜥野外族群持續擴散，屏東縣政府自民國102年起啟動執行防治外來侵種計畫，及補助屏東縣野鳥學會進行捕捉及族群調查，並以民眾通報及河川、溪流附近區域為主要移除地點，防止綠鬣蜥繼續擴散危害。

農業處長黃國榮說，縣府歷年捕捉綠鬣蜥數量從102年26隻、103年51隻、104年346隻、105年424隻、106年1068隻、107年1082隻，雖然移除數量逐年增加，但因綠鬣蜥繁殖力強，仍無法有效抑制野外族群擴散的速度。

今年7月份起，縣政府擴大辦理「綠鬣蜥移除獎勵計畫」，用在地農產品老鷹紅豆及滿州有機黑豆為獎勵贈品，鼓勵全民一起防治外來入侵種，自7月1日至12月底半年民眾捕捉換贈品的有2132隻，再加上屏東鳥會今年捕捉2050隻，共捕捉4182隻。

(中時電子報)