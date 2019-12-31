左鎮國小舉辦全校健走活動，校長頒發完賽證明。（劉秀芬攝）

左鎮國小舉辦全校健走活動，全校師生、家長、社區民眾近200人參加。（劉秀芬攝）

台南市左鎮國小2020年4月1日即將建校滿百年，為了幫校慶暖身，向2019年最後一天告別，學校舉辦了迎向百周年健走活動，全校81名國小及幼兒園學生一起參加，許多家長也請假來陪走，雖然冬雨霏霏，仍不減大家的興致，學生抵達終點後校長也一一頒發完賽證明。

左鎮國小是偏鄉小校，校舍嶄新、設備完善，有許多玉井、新化、新市、永康家長讓小孩來就讀。上學年度學校首次舉辦低年級、幼兒園健走活動，師生反應良好，為了慶祝2020校慶，校方此次將活動擴大讓全校參與，還邀請家長、社區、衛生所、消防局參加，許多校友也一起來幫忙維護交通引導。

學校老師為了讓小朋友認識健走活動，從參賽名牌、補給站、醫護站、完賽證明等都依正式馬拉松賽模式準備，賽前兩個月就督促學生走操場練體力。比賽分成1.5公里、2公里、5公里，讓小朋友自由參加，共200多人報名，有幼幼班小朋友挑戰5公里，也有高年級學生只參加1.5公里。

健走路線沿途可以看見許多家長陪著孩子享受運動的樂趣，有阿嬤牽孫子慢走，也有媽媽推嬰兒車來陪小孩，阿嬤說，孫子走沒多久就哀哀叫，走完後又說很好玩，下次還要再參加。

還有一位家長爸爸特別請假來參加，左右手各牽一個小孩，落後一段距離慢慢走，享受父子3人的親密時光。他說，小孩一個小班、一個大班，主動說要走5公里，他覺得讓小孩體驗走5公里是什麼感覺也不錯。

(中時 )