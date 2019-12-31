現行的《營業祕密法》並沒有「偵查中祕密保持命令」制度，導致營業祕密的所有人擔心其營業祕密可能因偵查而遭揭露，也影響偵辦的效率及正確性，立法院31日三讀通過的《營業祕密法》部分條文修正案，增訂了「偵查保密令」制度，法務部表示，兼顧了發現真實與營業祕密證據資料的祕密性。

法務部指出，這次修法的重點包括，檢察官偵辦營業祕密案件認有必要時，對於已接觸偵查資料的告訴代理人、辯護人等訴訟相關的人，得核發「偵查保密令」。受偵查保密令的人，就其接觸的偵查內容，不得為偵查程序以外的目的使用，且不得揭露予他人。

違反偵查保密令者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科100萬元以下罰金。在境外違反偵查保密令的行為，也受處罰。偵查保密令得於偵查中及偵查終結後變更或撤銷，且在案件起訴後得與法院核發的祕密保持命令相銜接。

法務部強調，這次修法通過後，有利於提昇檢察官偵辦營業祕密案件的效能，同時強化對企業內部機密的維護，提高我國對於營業祕密的保障。

(中時 )