蔡英文總統（中）在2019年最後1天積極衝刺新竹市選情，為立委候選人鄭宏輝（左）拉抬聲勢。（陳育賢攝）

蔡英文總統（中）在2019年最後1天積極衝刺新竹市選情，為立委候選人鄭宏輝（左）拉抬聲勢。（陳育賢攝）

距投票日倒數11天，蔡英文總統在2019年最後1天積極衝刺新竹市選情，今天下午先後來到天公壇與富美宮參香，同時為立委候選人鄭宏輝站台拉抬聲勢，她說，她跟鄭宏輝都需要大家再去找票，懇請大家回去固票、催票、投票，手機拿起來1個1個打、1個1個拜託。

蔡英文今天下午先到天公壇，之後再到南寮的富美宮，富美宮並致贈「護國佑民」匾額，除新竹隊林智堅到場支持，更有許多新竹鄉親現場相挺，人潮擠滿宮廟，一同高呼「蔡英文凍蒜、鄭宏輝凍蒜」，民眾為回應蔡英文與新竹隊這幾年來對南寮建設的支持，也大呼要為蔡鄭兩人固選票。

蔡英文則呼籲，新竹市要把鄭宏輝送上壘，因為他20年的民代表現的可圈可點，會是立法院的戰將，現在是台灣經濟轉型的關鍵時刻，投資力道加強，台商快速回流，人才集中，她接手時是4小龍最後1名，現在是第1名，再加上台灣是民主自由的社會，自由民主才是經濟發展的基礎。

蔡英文說，大家如果有決心，1月11日大家就要都去投票，讓全世界看到台灣人的決心，每個人回去都要去固票、催票，到了投票日當天更要去投票，大家要把手機拿起來檢查1次所有的朋友，然後1個1個問、1個1個去拜託，宏輝還需要大家去多找一些票，蔡英文也需要，這就是最後10天要做的事情，大家一面固票，也可以順便拜年。

蔡英文表示，這20多年來真的第1次看到這麼大的投資潮，大家一起來努力，把這些投資案都好好的落實，台灣的經濟成長一定是有史以來最大、最有動能的時刻。

所以我們大家一起努力，把台灣下1個階段的經濟成長的動能把它催出來，為什麼有這麼多的投資來台灣，道理很簡單，因為台灣是1個安全的地方，台灣是1個有民主自由的地方，1個安全、有民主自由的地方，智慧財產權才可以保得住。

在台灣最關鍵的時候，請大家推台灣一把，讓台灣走向經濟發展的下1個階段，讓台灣繼續做為4小龍第1名，在亞洲變成新的產業發展的領頭羊。

蔡英文強調，這個不是口號，這是做得到的事情，只點我們團結，大家一起努力，一起來為國家奉獻，我們一定做得到，但重點是蔡英文要連任啦，台語說的好，「起厝起一半，師傅不能換」，而鄭宏輝在這裡，更要拜託大家，讓他到國會來幫蔡英文一起做。

(中時 )