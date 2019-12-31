櫃買中心表示，長榮鋼鐵公司（2211）在今（31）日送件申請登錄興櫃股票，產業別是鋼鐵工業。

根據櫃買中心資料顯示，長榮鋼鐵公司成立於民國62年1月間，為長榮集團轉投資事業，董事長為林耿立，主要經營業務是鋼結構製造、貨櫃修理、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務等，送件時資本額為39億9,425萬元。長榮鋼鐵公司去（107）年業績，營收106億8,531萬元，每股稅後盈餘2.53元。

(工商 )