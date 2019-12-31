長榮鋼鐵今送件 申請登錄興櫃股票 16:442019/12/31 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，長榮鋼鐵公司（2211）在今（31）日送件申請登錄興櫃股票，產業別是鋼鐵工業。 根據櫃買中心資料顯示，長榮鋼鐵公司成立於民國62年1月間，為長榮集團轉投資事業，董事長為林耿立，主要經營業務是鋼結構製造、貨櫃修理、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務等，送件時資本額為39億9,425萬元。長榮鋼鐵公司去（107）年業績，營收106億8,531萬元，每股稅後盈餘2.53元。 (工商 ) #鋼鐵 #長榮 也許您會感興趣 推薦閱讀 長榮航空EVA Mobile APP再優化 自助報到更便利 15:452019/12/27 財經 民進黨羅貴星、徐定禎貼近地方 勤與選民座談！ 21:522019/12/28 政治 亞州藏壽司今日送件申請上櫃案 11:572019/12/30 財經 長榮航飛行學院在台招生60位飛行員 圓夢飛行即刻啟程 18:342019/12/30 財經 長榮飛行學院 明年在台招生 19:222019/12/30 財經 權證星光大道－華南永昌證券 富櫃200 隨全球股市走揚 04:102019/12/31 證券．權證 《航運股》長榮航空飛行學院在台招生 08:352019/12/31 財經 富味鄉前董座陳述不實消息 更審判2年4月 12:422019/12/31 社會 長榮航空機上酒菜單新設計 1月1日正式亮相 15:202019/12/31 財經 《航運股》長榮航新款機上菜單，融合四季、元旦亮相 15:572019/12/31 財經 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 台積電首波5奈米試產 陸2大客戶搶鮮 - 財經 上班族注意！特休用不完換獎金 免課綜所稅 - 財經 - 工商 防陸企崩潰犧牲銀行？ 驚揭8.6兆債務未爆彈 - 財經 絕不在3個地方花大錢 有錢人超省錢習慣曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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