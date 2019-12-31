基隆市政府特別送給長者們一個大禮，推出全新的「金齡歡唱列車」，並於31日上午正式啟用。（吳康瑋攝）

基隆市政府特別送給長者們一個大禮，推出全新的「金齡歡唱列車」，並於31日上午正式啟用。（吳康瑋攝）

基隆市政府特別送給長者們一個大禮，推出全新的「金齡歡唱列車」，並於31日上午正式啟用。（吳康瑋攝）

基隆市政府特別送給長者們一個大禮，推出全新的「金齡歡唱列車」，並於31日上午正式啟用。（吳康瑋攝）

迎接2020年，基隆市政府特別送給長者們一個大禮，推出全新的「金齡歡唱列車」，並於31日上午正式啟用，市長林右昌率領同仁及許多位歡唱列車的鐵粉長輩們親臨現場，一同見證新車改款上路，並邀長者跟著列車到戶外高歌提早跨年，從早上就嗨起來。

林右昌說，市府原本的歡唱專車已經有十多年車齡，市府特別向中央爭取經費，配合市府的自籌款，花費250萬元添購新的歡唱列車，新的歡唱列車不僅構造新穎，音響設備更是比以前升級許多，希望大家多多利用，相信這也是基隆市很多長輩們都喜歡的休閒活動，期盼大家多多唱歌，讓身體更健康、幸福。

在熱情的鐵粉長者們邀請下，林右昌當場便與長者們高歌一曲「快樂的出帆」、「小城故事」，讓現場氣氛嗨到最高點，他也希望推出歡唱列車可以滿足這些基隆好聲音，並打造基隆成為一個高齡友善的宜居城市。現場長輩鐵粉分享指出，日本人說過，每唱五首歌，就已經可以消耗等於跑一百公尺的卡路里，過去這一年，就有數十位老人家，每天為了這一台金齡歡唱列車在基隆市到處跑動，他自己為身體健康，也很勤勞的趕來一起唱歌。

社會處長吳挺鋒表示，為了協助長者向前健康預防及延緩老化，市府推行的行動式老人休閒巡迴計畫迄今已逾14年，每天有上、下午各排2場次、每月平均40場次以上於本市七個行政區域駐點，並強調，「這是一台會讓長輩追著跑的寶貝車」，也有屬於它的粉絲群，他也指出，新車的車體上設有冷熱飲水機、血壓機、額溫槍及行動WIFI提供長者使用，以達到更安全、更便利及日常健康促進等服務功能。

(中時 )