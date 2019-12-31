基隆市擴大禁菸範圍，宣布自2020年1月2日起，全市216處四大連鎖超商、三大咖啡店的1樓門市前騎樓及庇廊為全面禁菸場所，宣導為期3個月，4月3日起若癮君子違規吸菸，依《菸害防制法》最重可處1萬元以下罰鍰。

市府衛生局長吳澤誠表示，為守護市民健康，並創造健康的無菸城市，基市公告室外禁菸場所新增連鎖超商7-Eleven共72家、ok超商63家、全家超商56家及萊爾富7家，連鎖咖啡店有85℃計10家、路易莎咖啡6家、星巴克2家。

吳澤誠表示，其中7-11杰昕門市在跨年前，已於騎樓劃設紫色禁菸線，以清楚址界禁菸之範圍，自1月2日至4月2日止，由店家宣導禁菸，期滿後民眾在為以上違規場所吸菸，將可依菸害防制法第31條處2000元以上、1萬元以下罰鍰。

衛生局指出，建築物地面外牆面至道路境界線間之空間，上方有樓層遮蔽覆蓋為騎樓、若無則為庇廊，呼籲市民都能遵守禁菸規定，共同營造健康清新的戶外無菸環境，基市也為民眾健康把關，提供76家戒菸合約機構，可撥打戒菸諮詢專線0800-636363。

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(中時 )