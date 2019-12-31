華冠投顧分析師吳官隆指出，美股30日呈現回檔走跌，短線利多疲乏後，道瓊指數跌183點、收在28,462點。反觀亞股31日表現，台、日、韓、港股都下挫，惟陸股小漲，最後上證指數收在3,040點附近，繼續守穩3,000點關卡。

他分析，在被動元件廠的帶動下，台股31日仍以上漲開出，可惜在元旦效應下，終場湧現賣壓，拖累指數下跌56點、收在11,997點，收在當日最低點，而成交量約1,180億元。上市指數31日量縮收黑，上櫃指數則收漲，主因大陸武漢的疫情延燒，帶動部分防疫與醫療相關股大漲，而非主流類股表態，純粹短線上演激情戲碼，追價宜慎。

綜觀台股31日盤面，光電、生技、電機、造紙類股表現不錯，且被動元件股普遍續強，然需留意，漲多的記憶體股出現轉弱跡象，矽晶圓股走勢亦不夠強勁。整體而言，電子族群籌碼有待消化，1月2日收假回來後，端看矽晶圓家族能否領軍上攻。

個股方面，本周納入投資組合的光頡，31日漲0.1元、收28元，5日線支撐位於27.7元，KD指標在73.5附近繼續轉強，預期1月2日中小型被動元件股有機會轉強。

(工商 )