運達投顧分析師洪任浚表示，台股31日呈現拉回走勢，新台幣卻創下新高價，顯見尚有外資在場外等著進場，對於加權指數短線的拉回，僅需抱持謹慎而不悲觀的態度，找到長期的方向佈局即可。個股方面，本周納入投資組合的瀚宇博，5G 趨勢帶旺印刷電路板（PCB）族群，激勵股價表態。

他分析，5G建置將與大數據相配合，其中車聯網需求也會暴增，汽車電子發展時間超過10年，從先進駕駛輔助系統（ADAS）到未來的自駕車，車電的使用數量只會增加、不會減少。

不過，汽車產業牽涉到安全問題，對廠商也會有嚴格的認證標準，一旦切入後將取得長期且高毛利的訂單，這與消費性電子產業差異性大，而台灣的印刷電路板（PCB）廠商中，最早切入車用市場者包含泰鼎-KY、健鼎等都是受惠股。

受中美貿易大戰的影響，泰鼎-KY 2019年下半年營收略低於預期，明年則受惠收購泰國新公司與開啟新產能，預估2020年下半年將開始恢復成長動能，短線漲多湧現獲利調節賣壓，惟在基本面轉強的優勢下，整理過後仍有望沿月線向上攻堅。

(工商 )