該廣場專為時下年輕人所打造，無論是網美打卡、交友聯誼、美食聚會、藝文展演和兒童遊樂等需求，都相當適合。（寶島時代村提供／張晉銘南投傳真）

貓頭鷹廣場 打造一條長約100公尺的「愛情鎖空中步道」，成為情侶浪漫約會、有情人求婚場地與親子同樂的最佳聖地。（寶島時代村提供／張晉銘南投傳真）

草屯又有旅遊新景點了！寶島時代村在2019年的最後一天，宣布「貓頭鷹廣場」正式開幕，打造一條長約100公尺的「愛情鎖空中步道」，成為情侶浪漫約會、有情人求婚場地與親子同樂的最佳聖地，並可選購「守護鎖」扣上鎖頭，盼遊客們許下的心願都能成真！

貓頭鷹廣場是以貨櫃屋彩繪星空為主題，內部打造一條100公尺的「愛情鎖空中步道」，情侶來到這裡牽手漫步，感受幸福百分百的浪漫氣息，若在夕陽無限好的時刻前來，落日餘暉成為見證愛情的最佳背景，進入夜晚時分，繽紛閃耀的霓虹景觀，成為男女求婚、情侶約會和親子同樂的最佳聖地。

其中最大的亮點是，該廣場特別打造一個全台灣最大的「守護鎖」，現場提供許多幸運「守護鎖」讓遊客選購，並可鎖在空中步道的上面，期盼許下的心願都能美夢成真。

寶島時代村董事長江欽良說，會取名為貓頭鷹，是因為草鞋墩夜市收攤時，附近都會有貓頭鷹出沒，他認為牠們是夜市的守護神，因此才這樣命名。

江欽良說，該廣場專為時下年輕人所打造，無論是網美打卡、交友聯誼、美食聚會、藝文展演和兒童遊樂等需求，都相當適合，而且交通和停車都相當方便，並於元旦正式營運，營業時間為每天1700-2300，周末整點還有勁歌熱舞表演，歡迎大家前來朝聖玩樂。

(中時 )