網上傳出武漢發生不明肺炎群聚感染，引發SARS恐慌，大陸官方派人前往調查後發現肺炎病例多為武漢華南海鮮城經營戶，經診斷為病毒性肺炎/肺部感染，27病例有7例病情危重，其餘病例病情可控，有2例病情好轉擬近期出院。發病集中地點華南海鮮市場已經進行全面消毒，仍持續營業，官方呼籲民眾不必恐慌。

中共《人民日報》引述湖北省相關部門的消息稱，武漢市疾病監測已發現病毒性肺炎病例27例，均診斷為病毒性肺炎/肺部感染，尚不能斷定是SARS病毒所致。其7例病情危重，其餘病例病情可控，有2例病情已好轉擬近期出院。

報導說，這次武漢的病例為其他重症肺炎的可能性更大。而且即便是SARS病毒，此前也已有成熟的防控救治體系，市民也不用恐慌。

調查發現，此次肺炎病例大部分為華南海鮮城經營戶。目前，防疫人員正在進行相關病毒分型檢測、隔離治療，華南海鮮市場年終消毒工作正在進行。

31日華南海鮮批發市場仍持營業，一家店鋪工作人員告訴《澎湃新聞》，聽說海鮮城內有人得了肺炎，「我覺得應該不是非典(SARS)，是非典（的話），我們早就關門了。」目前他的店面還在正常營業，也沒有被隔離。工作人員稱，早上看到有身著白色衣服的人在店外進行消毒作業。市場其他商舖也都正常營業，沒有收到停業通知。

《觀察者網》指出，這次的病毒性肺炎病例臨床表現主要為發熱，少數病人呼吸困難，胸片呈雙肺浸潤性病灶。目前，所有病例均已隔離治療，密切接觸者的追蹤調查和醫學觀察正在進行中。

武漢市衛健委31日通報稱，武漢市組織同濟醫院、省疾控中心、中科院武漢病毒所、武漢市傳染病醫院及武漢市疾控中心等單位的臨床醫學、流行病學、病毒學專家進行會診，專家從病情、治療轉歸、流行病學調查、實驗室初步檢測等方面情況分析認為，上述病例系病毒性肺炎。到目前為止調查未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染。

(中時電子報)