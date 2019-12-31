歲末音樂會以往都在戶外舉辦，今年因為天公不作美轉往室內進行， 但是學生的表演熱情不減。（草屯鎮虎山國小提供／張晉銘南投傳真）

音樂會不僅是成果展現，也培養同學之間的情誼。（草屯鎮虎山國小提供／張晉銘南投傳真）

2019年的最後一天，草屯鎮虎山國小舉辦歲末音樂會，全校300位小朋友，分別以個人或團體的方式表演音樂才藝，就連老師們也上台助陣，全校沉浸在歡樂的旋律之中，校長葉兆祺說，音樂會不僅是成果展現，也培養同學之間的情誼，並且用音樂來感謝身邊每一個人。

校方表示，今年活動由學生自治幹部籌畫，以及六年級的陳志平和藍云妗等兩位同學主持，兩人營造生動活潑的氣氛，博得學弟妹的肯定，活動中分別有以班級為單位的演出、自發性團隊的表演和全體老師合唱表演，展現校內的音樂教學非常多元，而且成效良好，例如合唱比賽榮獲全縣優等第一名。

這次演出不乏小小音樂家，像是六年級的蔡鎰安同學，陶笛演出非常亮眼，有「陶笛安安」名號，另外二年級的李昀禧同學和一年級的顏杅亘同學，分別在鋼琴和小提琴有傑出表現，並且經常參加校內外的公益演出，成為許多同學的音樂偶像。

除了學生，老師們也是賣力演出，包含學務處張力照主任和輔導室謝沛芳主任，也拋開嚴師的角色，透過音樂拉近與學生的距離。

葉兆祺表示，校方每年都會舉辦「草地音樂會」，並結合生態環境、藝文活動與班級經營等活動，可惜今年天公不作美，只好轉往室內進行，但是學生的表演熱情不減，將平常所學的音樂素養完整呈現，為多元學習留下最好的註解，也為2019年畫下溫馨感性的句點。

學生將平常所學的音樂素養完整呈現，為多元學習留下最好的註解。（草屯鎮虎山國小提供／張晉銘南投傳真）

(中時 )