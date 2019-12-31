LG電子(LG)提前宣布，將於 2020 CES 大展發表最新一代「Ultra」系列顯示器，以及 LG 最新 gram 系列 LG gram 17(型號 17Z90N)、LG gram 15(型號 15Z90N)、LG gram 14(型號 14Z90N)筆記型電腦。

全新Ergo設計提供無與倫比的舒適與效能

CES獲獎產品之一的 32 吋 UltraFine Ergo 4K UHD 顯示器 (型號32UN880) 為一款符合人體工學的創新解決方案。LG 特有的 Erog 概念完美結合影像逼真度、活動支架的人體工學設計與 USB-C One Cable 解決方案三大關鍵要素，提供舒適體驗，且無論家用或辦公，都能享有簡潔加倍的桌面配置。此款 UltraFine 4K UHD 顯示器傳承 UltraFine 系列的畫質，呈現逼真細節、絕佳色彩重現與色彩準確度的高解析度影像，並超越了眾多專業人士的使用需求。

LG Ergo 顯示器特別為專業工作者和需要長時間坐在電腦前的人士量身訂製。以人體工學設計為本並融合先進技術的懸臂式支架可以靈活調整，讓使用者訂製專屬工作站。LG Ergo 支架可以往外延伸或貼近牆壁擺放，亦能升高至齊平視線或降低至桌面，甚至可旋轉面向反方向，以便與同事分享資訊。因此 Ergo 顯示器能調整至適合自己的高度、距離和角度，以獲得更加舒適和更長時間的使用者體驗

而裝置中的 USB-C One Cable 解決方案透過一條傳輸線，就能傳輸 4K 影像、快速資料傳輸並為筆記型電腦充電。LG Ergo 更以立架夾式取代傳統的顯示器支架座，騰出桌面空間，而專利一鍵上手安裝系統則使顯示器的設置變得簡單快捷。

2020 LG UltraGear專業電競顯示器提供 4K 遊戲體驗

LG 最新 UltraGear 專業電競顯示器(型號 34GN850 與 38GN950 )進一步擴充產品陣容，主打順暢極速與一流畫質等領先優勢。 LG 的遊戲顯示器以首款 1 毫秒反應時間 (GTG 灰階到灰階) 的奈米 IPS 顯示器展示全新電競螢幕的絕佳性能，為高速表現與絢麗視覺效果奠定全新標準。

為強化玩家的沉浸體驗，UltraGear 34GN850 與 38GN950 搭配大型 1ms 奈米 IPS 顯示面板，畫面更新率高達 160Hz。型號 38GN95 經 VESA DisplayHDR 600 認證，型號 34GN850 則為VESA DisplayHDR 400 認證，帶來更好的遊戲體驗。兩款新產品皆搭配升級版支架，不只外型時尚，更加堅固耐用。

2020 LG UltraWide 顯示器

LG 向來是寬螢幕產品的指標，透過先進顯示專業技術，研發出 38 吋 UltraWide QHD+ 曲面顯示器(型號 38WN95C)。這款解析度為 3,840 x 1,600 的曲面顯示器，同樣榮獲 2020 年 CES 創新大獎，不僅擁有 1ms 奈米 IPS 顯示面板與 144Hz 畫面更新率，也搭載了「NVIDIA G-SYNC」相容認證。

透過 Thunderbolt 3 連接埠，此款顯示器可以與任何工作站搭配使用。此外，LG 全新 UltraWide 的螢幕是傳統 16 : 9 Full HD(1,920 x 1,080) 顯示螢幕的三倍，為同時撰寫程式、編輯和檢視所有內容提供足夠空間。更重要的是，奈米 IPS 顯示器覆蓋高達 98% 的 DCI P3 色彩空間，提供自然逼真影像。這款經 VESA DisplayHDR 600 認證的 38 吋超大顯示器也能實現真正的動態 HDR 體驗。

LG gram(model 17Z90N)。(LG提供／黃慧雯台北傳真)

2020年 LG Gram系列為使用者打造筆記型電腦解決方案

全新 gram 系列主要搭載Iris Plus 顯示晶片以及高達 24 GB 雙通道 DDR4 記憶體的第十代 Intel Core 處理器。LG 將前一代型號的顯示處理能力升級兩倍效能，使內容創作者得以享受編輯 4K 影片的速度與能力，而內建 Iris Plus 所帶來的遊戲流暢度也將令用戶驚艷。

LG gram 17(17Z90N) 和 LG gram 15(15Z90N) 配備更大容量的 80Wh 電池，即使不插電仍能持續數小時的操作時間。全新 LG grams 配備 Wi-Fi 6，能確保更佳的無線連網能力、更高的效率與更低的耗電量。新款 LG grams 具備 Mega 冷卻系統，讓裝置在各種使用情況下依舊維持涼爽安靜的運作。

LG 旗艦款 gram 17 榮獲 2020 CES 創新大獎，更加寬廣的 17 吋(2560x1600)高解析度 IPS 顯示螢幕 呈現高度細膩影像，色彩精準不失真。LG gram 17 的 16:10 顯示螢幕為編輯影片、照片和文件提供更多工作空間。

2020年重新設計的的全新產品將注入更多功能與極簡設計，打造俐落流線的極致外型。新款 LG gram 15(15Z90N) 和 LG gram 14(14Z90N) 承襲品牌傳統，提供長效使用時間，可減少充電次數，便利性更加提升。LG 輕薄的筆記型電腦在 14 吋機身中容納 15 吋顯示螢幕，並在專為 13.3 吋電腦設計的機身中置入 14 吋螢幕，從而躋升業界指標。

(中時電子報)