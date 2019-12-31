立法院會今（31）日三讀通過反滲透法，為防範境外敵對勢力滲透干預，明定任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金、違法從事競選活動，也不得就涉國安、機密的國防、外交、兩岸事務進行遊說。稍早，台北市議員羅智強指出，反滲透法是是民進黨要當一個「司法癡漢」，要得到對人民的「合法騷擾權」。

羅智強在臉書指出，有人說「受滲透來源之指示、委託或資助」難以舉證，因此一般人民不用擔心，這不是外行話，就是睜眼說瞎話。因為，一個不確定的法律概念，成罪門檻有多高，偵查門檻就有多低。

羅智強舉民進黨政府移送「假消息」為例：民進黨政府移送一百個假消息案件，九十九個都裁定不罰，法官說，《社維法》處罰的散布謠言，必須有「足以影響公共安寧」，而民進黨移送的這些案件，根本與公共安寧無關。

羅智強質疑表示，這一點，你說蔡英文不知道嗎？當然知道，只是她無所謂。蔡英文的目的只在於「騷擾」，誰敢批評民進黨，警察就把他的真實姓名找出來，要求他到警察局，讓台灣人民擔心受怕。

所以，羅智強擔憂指出，《反滲透法》一但通過，未來任何非民進黨的支持者，包括民眾黨、親民黨、時代力量在內，只要他們與中國大陸有一絲牽連，檢察官都可以「合理懷疑」有「受滲透來源指示」之嫌，就可以約談你到地檢署，就可以搜索你家，甚至還可以「有串證之虞」來羈押你四個月……

因此，《反滲透法》，從來就不是為了定罪用的，是來整沒有民進黨證的人用的。

(中時電子報)