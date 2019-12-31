「臺南文化記憶庫－地方誌數位計畫」今天發表。(曹婷婷攝)

「臺南文化記憶庫－地方誌數位計畫」發表。(曹婷婷攝)

日前掛牌成立的台灣文化內容策進院，彙整台灣文化內容作為產業推廣基礎，期許打造新台流，將台灣文化、文創產業輸出國際，文化部攜手地方展開為期5年國家文化記憶庫計劃，建立數位平台，預計明年中正式對外開放。

台南市政府文化局委託中研院人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心辦理「地方誌數位計畫」，今天成果發表，現場除大圖展示成果外，並特別以大型觸控螢幕展示故事地圖，初步完成台南文化記憶庫共150筆資料。

文化部與地方政府攜手合作國家文化記憶庫資料，擷取各縣市政府過去出版的地方誌、收集的地方文化特色等文字、圖片，搭建一個數位平台，讓過去侷限於使用地圖、書籍等資料轉化成為線上可供查詢資料，滑手機就能按圖索驥，了解地方特色、深度旅行，更長遠來看，這些資料內容都能提供文創產業取材。

中研院人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心研究副技師廖泫銘表示，台灣近期才剛成立台灣文化內容策進院，理念比照韓國文化策進會，由這個單位統籌，將文化內容變成文化產業，進而輸出國際，韓國的戲劇帶動一股「韓流」，文策院扮演要角，未來，台灣文策院也要型塑台灣文化成為國際品牌。

廖泫銘說，平台主要是將收集而來的每一筆數位資料，未來提供文創產業工作者自由取用，不必在發想內容還需從頭爬梳，厚植文化產業的內涵，但均須註明出處。

台南市政府2019年與中研院人文社會科學研究中心合作，展開台南文化記憶庫-地方誌數位計畫，將文化局過去出版的《城鄉風貌》一共《臺南巷弄文化》、《臺南文學步道》、《臺南博物館》、《臺南府城舊街新路》、《臺南府城古井誌》、《臺南府城市場誌》6冊專書摘錄150筆上傳「社區故事地圖協作平台」，內容涵蓋大臺南的舊街、巷弄、文學步道、博物館、古井、市場等大台南地區6大主題故事地圖共150筆地景空間，結合GIS技術，呈現空間點位與相關資訊，同時透過歷史地圖輔助圖層，交集連結、貫穿互補，以更寬廣視野觀照大台南城鄉輪廓，為推廣台南文化盡心力。

中研院GIS專題中心執行長范毅軍推崇台南文史資料豐厚，日後將持續建立地方誌數位計畫。台南市文化局長葉澤山表示，資料開放民眾取用，未來不論作為在地特色旅行規畫、App建置或校園端用於鄉土教育都很實用。

台南市政府文化局委託中研院人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心辦理「地方誌數位計畫」，今天成果發表。(曹婷婷攝)

(中時 )