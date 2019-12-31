聯結車騎上護欄差點墜入百丈深淵。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台9線396.3公里金崙路段，有輛貨櫃聯結車失控衝入對向車道，車頭「騎上」路旁護欄，差點就墜入百丈深淵，所幸當時人車不多，現場並未造成人員傷亡，詳細肇事原因正由台東縣大武警察分局調查釐清中。

金崙派出所接獲通報趕往現場，發現台9線396.3公里處，有1輛大型貨櫃聯結車，車頭左側掛在北上車道護欄上，駕駛驚魂未定站在路旁等候警察處理，員警上前確認現場無人員傷亡後，立即架設交通管制器材，避免發生二次事故發生，並請駕駛聯繫拖吊業者儘速將車吊離，事故現場也於9時30分清理完畢恢復車流順暢。

聯結車駕駛事後向員警表示，他是從台東往屏東方向南下行駛，行經下坡彎道處時，一時疏忽衝入對向車道撞擊北上車道護欄，差一點衝出護欄掉下百米懸崖，他也受到驚嚇，所幸當時沒有撞到其他人車。

台東縣大武警察分局呼籲，南迴公路目前已全線拓寬，駕駛朋友行經彎道或下坡路段應減速慢行，切勿疲勞駕駛、超速或違規超車，更重要的是開車前(中)不能飲酒，為保障用路人行的權利，請大家一起遵守交通安全規則。

(中時 )