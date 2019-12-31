享譽全球的大提琴家馬友友，近年開啟在世界六大洲、36個地方演出巴哈無伴奏大提琴組曲的計畫，下一站將到台灣，地點就選在台北小巨蛋，預計與萬名觀眾同樂。

馬友友表示，巴哈無伴奏是他4歲就開始練的曲目，「無論是面對壓力、慶祝，或是失去的生命時刻，巴哈無伴奏都帶給我寄託、安慰和快樂，希望能和更多人分享這部作品。」

現年64歲的馬友友表示，除了和巴哈有一甲子的淵源，在動盪不安的年代，更希望透過巴哈音樂和大眾對話，「我想身為一個演奏者，存在的意義就是要做對世界有幫助的事情。希望藉著巴哈音樂，探索文化，連結世界，點燃希望的火花。」

為了讓更多觀眾欣賞演出，馬友友積極在世界各地大場館演出，2017就曾在好萊塢露天劇場（Hollywood Bowl）演出全本巴哈無伴奏音樂會，《洛杉磯時報》指出，現場超過1萬3千名的觀眾，都聽得如癡如醉。

這回全球巴哈計畫，是2018年開跑，馬友友也到了許多具有標誌性意義的場地，包含祕魯利馬的金字塔、希臘雅典衛城的希羅德．阿提庫斯劇場等露天展演空間，以一把大提琴，與30萬名觀眾共享巴哈音樂。

馬友友全球巴哈計畫，將於2020年3月25日，在台北小巨蛋登場。開放500位名額500元票價給6歲到20歲青少年及親友，一同欣賞馬友友演奏。

(中時 )