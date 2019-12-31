德國最大的非盈利私人基金會貝塔斯曼基金會30日公布的一項調查研究顯示，世界上三個最大的出口國美國、中國和德國在世貿組織受益最大。這三個國家通過該組織成員的身份獲得的收入遠遠超過其他成員國。2016年，世貿組織成員國的身份給德國帶來660億美元的收入。美國收入最多，高達870億美元，其次是中國，獲利860億美元。

德國之聲引述貝塔斯曼基金會的貿易專家布魯斯（Christian Bluth）的話說，世貿組織是全球經濟的操作系統，主要任務是為確保商品和服務始終處於穩定和可調控的範圍。

2年來，美國一直在阻撓世貿組織上訴機構新法官的任命。中國認為美國的行為是迄今對世貿組織的「最嚴重打擊。」

布魯斯說：「不遵守規則，基於規則的系統就不會長期存在。」為了繼續保持經濟的增長，世貿組織迫切需要改革。如果誰想繞開世貿組織簽署純粹的雙邊貿易協定，將會面臨在國際貿易中遭受巨大損失的風險。2016年世貿組織在全球範圍內實現的經濟增長達到8550億美元，相當於佔全球國內生產總值1%。

德國工商會主席施維策表示，因爭議導致的世貿體系的「崩解」尤其令國際貿易網絡中的德國經濟受到影響。德國公司依賴於公平的國際貿易規則。

據貝塔斯曼基金會的調查，世貿組織的164個成員國中大多數得益於其成員國身份。非成員國則經濟發展受阻，出口下降。根據調查結果，從1980年至2016年，非世貿組織成員國的出口額下降了5.5%。而世貿組織成員國的出口額同期增長了大約14%。

(中時 )