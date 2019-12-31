蘆竹二號社會住宅旁，蘆竹親子館為兩層樓建物中，一樓是0到3歲專屬的遊戲空間，二樓則0到6歲的混齡空間。（甘嘉雯攝）

蘆竹二號社會住宅旁，蘆竹親子館為兩層樓建物中，一樓是0到3歲專屬的遊戲空間，二樓則0到6歲的混齡空間。（甘嘉雯攝）

蘆竹二號社會住宅旁，蘆竹親子館為兩層樓建物中，一樓是0到3歲專屬的遊戲空間，二樓則0到6歲的混齡空間。（甘嘉雯攝）

蘆竹二號社會住宅旁，蘆竹親子館為兩層樓建物中，一樓是0到3歲專屬的遊戲空間，二樓則0到6歲的混齡空間。（甘嘉雯攝）

蘆竹區是國際航空貨運往來的要衝，市府社會局委託中華圓滿幼老關懷協會承辦的桃園市蘆竹親子館，位於蘆竹二號社會住宅旁，在通透的兩層樓建物中，一樓是0到3歲專屬的遊戲空間，二樓則0到6歲的混齡空間，這也是桃園市第14座親子館，2日起正式開放，開館時間為每周二至周日。

走進到蘆竹親子館2樓內，映入眼簾的就是1座大大的橢圓形車區，裡面有各式各樣的交通工具，可以讓幼兒發揮想像任意連接軌道，搭建屬於自己的小汽車大世界，此外，4間木屋商店分別規畫飛機修護場、餐飲購物店、釣魚店及診所，除了滿足小朋友遊戲與探索的興趣。

副市長李憲明昨日上午前往蘆竹區，出席桃園市蘆竹親子館開幕活動時表示，這裡可以讓幼童於模擬情境中探索遊戲興趣，歡迎家長帶著幼童來體驗遊樂設施，共渡親子溫馨時光。

李憲明表示，市府積極推動「1區1親子館」政策，提供幼童適齡、適性、安全的遊憩場所，也傳遞多元育兒知識，增進家長親職知能，陪伴孩童幸福成長。

社會局長鄭貴華表示，蘆竹親子館自2020年1月2日起正式開放，開館時間為每周二至周日，上午9時至12時，下午2時至5時，每場次開放30組親子使用，其中15組採線上預約，市民朋友可至「桃園親子服務網」。

(中時 )