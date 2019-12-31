房市進入年底旺季，低價及首購買盤帶動12月房市持續高檔，五大房仲業者業績亮眼，交易量多優於11月，更超出去年同期一至二成。房仲業者觀察，台北市總價1500～2000萬元的產品、新北市總價700～1500萬元、條件較好的首購及換屋型產品，交易量增加最顯著。

根據各房仲業者自結12月業績，與11月相較信義房屋持平、永慶集團月增4%、台灣房屋月增8％、住商機構月增5%、中信房屋月減6％，不過與與去年同期相較，多有一至二成的年增幅。

房仲業者認為，雖然近四年來房市交易量擴量，不過增加幅度已較趨鈍化，一些曾因資金轉入的都會區也出現轉冷的趨勢，不過低總價及首購型產品買氣仍相當穩定。信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，即使總統大選已經開跑，但自用不受影響穩健回流，其中又以首購買氣最為強勁，農曆春節市場買氣也會逐漸轉淡，農曆年過後，房市有機會延續今年強勁的自住回流買氣。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，年底購屋旺季，買家以趕年前結婚的首購型買家為主，交易熱區多在房價親民區，包括新北汐止、台中北屯等區域，而屋主為趕這波買氣普遍出現讓價換成交的狀況，使六都交易量均增，今年全台買賣移轉棟數可望逼近30萬棟。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，今年以來交易南部熱過北部，資金往低價區轉進態勢明顯，不過高雄似乎有點欲振乏力，在六都內表現最弱，明年第一季因為季節性因素表現不容易期待，但第二季後買氣應能逐漸穩健。

(工商 )