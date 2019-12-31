倫元投顧分析師陳學進表示，台股31日開低震盪拉回，終場下跌56.23點，跌幅0.47％，收在11,997.14點，櫃買指數則小幅上漲，終場漲幅達0.02％，以149.36點作收。

三大法人方面，外資續賣94.3億元，投信轉買1.01億元，自營商轉賣2.62億元，外資於台指期貨市場上同步減碼1,248口多單，累計淨多單部位為36,910口，心態呈現中性謹慎偏多不變。

台股31日封關行情雖受美股30日回檔影響，呈現開低震盪走跌，然多頭行情並不會因此改變，主要原因有四。其一，經濟面、資金面及籌碼面皆處於近十年來多頭最為有利的位置點，繼主計處上修今年國內第三季經濟成長率初步統計至2.99％，並預期第四季將繼續攀升至3.04％後，11月的景氣對策信號也亮出睽違已久的「綠燈」，分數達到24分，顯見台灣經濟呈現溫和成長態勢，有利於支撐股市向上邁進。

其二，台商資金返台擴大投資、歐美央行大降息，加上國內11月證券劃撥存款餘額飆上2.71兆元，創下歷年新高紀錄，散戶買股信心大增，配合年底集團、投信作帳、作夢行情、以及有壽險買盤與政府基金伺機而動，五力集結支撐台股震盪續攻之動能。

其三，摩根士丹利、摩根大通、瑞銀及美銀等四大外資金亦全面唱旺2020年台股，短中長期將分別挑戰12,495點、13,000點以及16,150～16,650點，超高的加權指數預測震撼市場。

其四，市場最擔心中美貿易戰可望於2020年1月完成協議簽署，全球兩大強權握手言和下，對於全球股匯市將可帶來正面激勵。

個股方面，本周納入投資組合的動力-KY，高毛利產品成果顯現，第三季毛利率跳升至31.88％，後續業績成長力道強勁，量價不失控下，股價有望續創波段新高。

整體大環境已由「資金滾燙、景氣微溫」轉變為「資金滾燙、景氣升溫」，加上各類均線維持向上排列不變，配合政策面偏積極，皆有利台股朝歷年高點12,682點挑戰，因此短線的拉回反而是進場布局的較佳時機。

此外，目前盤面最怕的就是人氣的退散，然指標族群被動元件、光學鏡頭及記憶體領先大漲後，包括璟德、中揚光、兆利等個股跟進上漲，顯見市場人氣仍在，後市無須過度悲觀。

(工商 )