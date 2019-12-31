台灣知名賞雪景點合歡山，即將進入雪季倒數階段，花蓮縣衛生整合醫療團隊，元旦起為期２個月正式進駐合歡山，提供全國唯一24小時高山緊急醫療服務，將有專業人員輪值協助遊客醫療處置，這項計畫也已邁入第13年，醫療人員春節仍留守，遊客直呼「揪甘心！」

衛生局長朱家祥表示，合歡山遊客雪季人數約8萬人次，在高海拔、低氧、低溫的高山環境中，遊客容易產生急性高山病、高山肺水腫、甚至是最危急的高山腦水腫等症狀。緊急送醫，距離最近國軍花蓮總醫院，車程仍須120分鐘。今年由慈濟醫院統籌，包括門諾醫院、國軍花蓮總醫院及衛生福利部花蓮醫院全力支援，各家醫院輪值，利用週末假日、連假及春節假期（除夕除外）上山駐站，為民眾提供即時服務。

合歡山莊緊急醫療站，每梯次有1名醫師、2名資深護理人員和1名具有緊急救護執照的救護車駕駛共同執班，24小時不間斷，非假日時雖然沒有醫護人員駐站，但氧氣製造機等相關配備仍留在各醫療站內，民眾若有頭暈、無力、想吐等症狀，可盡快到醫療站請工作人員協助使用氧氣供給面罩，提高自體血氧值。

慈院急診部內科主任陳坤詮表示，除不可預期的外傷，歷年來在合歡山雪季醫療仍高山症最多，由於高山氣壓變化與溫度寒冷的原因，可能會讓許多平常覺得自己身體沒問題的民眾，現場出現頭暈、嘔吐、容易喘等症狀，其中又以高山肺水腫、高山腦水腫最為嚴重，如果民眾躺著休息都會喘，或者出現意識不清、語無倫次的症狀，在緊急處置過後，可能就需要馬上下山到就近的醫院治療。

「一定要量力而為」，陳坤詮強調，初步症狀有呼吸急促、脈搏加速、頭暈、頭痛、目眩、疲勞、步態不穩，真的不是沒有體驗過的人想像的那麼簡單，而且不是做好保暖就不會出問題，就連許多平常有運動習慣的健康民眾，都有可能出現高山症等問題，如果自身有其他慢性疾病的民眾，就要更注意自身安全，出發前應詢問醫師的建議。

(中時 )