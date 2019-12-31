據《香港經濟新聞》31日報導，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）紅遍全球，不時登上國際雜誌的封面。有紐西蘭人認為阿爾登應把接報導受訪問的時間，拿來處理國家事務。紐西蘭民眾發起「#TurnArdern」運動，把印有阿爾登作封面的雜誌及書本反轉，以示不滿。

「#TurnArdern」運動領袖威爾森（Colin Wilson）表示，紐西蘭民眾對於不少報章、雜誌及書本滿佈有關阿爾登的文章感到煩厭，又指民眾是渴望有一名總理管理國家，而非一名模特兒。

威爾森指，不少紐西蘭人認為，阿爾登應拿拍攝硬照及接受訪問的時間，去處理國家事務。他又形容，「#TurnArdern」運動的性質和平，現時已有數以百計的人跟隨，把印有阿爾登作封面的雜誌及書本反轉。

威爾森表示，這項運動的目的是減少印有阿爾登的雜誌的銷量，繼而令雜誌減少與阿爾登合作，讓阿爾登可以有更多時間處理兒童貧困及房屋問題。

《香港經濟新聞》引據英國《衛報》報導指，「#TurnArdern」運動亦引起部分民眾不滿，有書店員工及超級市場員工不滿額外增加工作量。而威爾森亦透露，自他的身分曝光後他曾收到多個威脅。

有網民亦發起「#ReturnArdern」運動，把被反轉的雜誌再反過來。

阿爾登自2017年10月勝選後，就得到國際關注。阿爾登先後登上英國及美國的《時尚》（Vogue）雜誌封面、澳洲《Women’s Weekly》等。

(中時 )