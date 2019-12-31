台灣證券交易所指出，證交所證券知識系列漫畫，將於明年新春推出最新力作「聽說我喜歡的那個女孩在學投資～ETN指數投資證券登場」。

證交所表示，為順應知識漫畫的潮流，以及漫畫普受各年齡層喜愛的特性，自97年首度以漫畫型態發行至今第16冊，每年推陳出新，運用日本少女漫畫畫風結合偶像劇的故事情節，推出即受到投資人及學生喜愛，在網路留言版引發熱烈討論分享，顛覆傳統對證券投資知識的生硬刻板印象。本集以全新劇情展開，主要介紹適合平日忙碌、無暇研究個股以及資金有限者投資的「指數投資證券(ETN)」商品，並說明ETN與ETF的異同，讓投資大眾在投資工具上有更多元的選擇。

本集故事畫風及人物不同以往，均為創新，藉由更多圖像、逗趣的表情融入「ETN」商品知識，交織男女主角在互相摸索對方心意的過程及周遭人物之間生動的對話，融入投資理財的觀念，包括「股票市場基本常識」以及「ETF」、「ETN」等證券知識，更易閱讀上手，極適合青年學子及新手投資人做為投資入門的參考書。

(時報資訊)