美中接近達成第一階段貿易協議，2020年指數挑戰12,682點已為市場共同的預期。永豐投顧分析，由於台積電佔權重23％，台積電上漲一元將貢獻大盤8.5點，因此建議不預設高點立場，而是留意多方操作的脈動。明年上半年為企業獲利成長的高峰以及Fed購債僅做到2020年6月，因此預估第二季為明年高點所在。

永豐投顧指出，2020年是5G的起始元年，電子產業新世代的崛起，帶給股市新的動能及明確的方向，加上歐洲央行、日本央行及美國聯準會聯袂降息及擴大QE下，龐大的資金將尋找獲利方向，而台灣在全球不但是5G產業的主要供應鏈，台股的殖利率在全球股市更處於前段班。

過去因貿易戰之故，外資反應過度，2018年賣超台股3,580億元，如今5G產業脈絡逐漸清晰，且台灣廠商受貿易戰影響小，外資已於2019年9月開始大量回補台股，預期外資回補力道將持續一段期間，尤其預期2020年上半年企業獲利年成長幅度最高，上半年很可能就達到股市的高點。

而下半年台股則有三個方向值得留意：其一是Q3蘋果5G手機拉貨力道，其次是預期美國11月總統大選前，市場將呈現觀望態勢，第三是在資金面，由於美國聯準會購債只做到2020年6月份，故資金方道方面可能會有力有未逮之虞，綜合以上因素，上半年最無疑慮，下半年變數增加。

(時報資訊)