迎接金鼠年的到來，亞洲大學現代美術館推出2020新年特展，除原展出的法國藝術家竇加與妮基‧桑法勒知名作品，另也展出雕刻大師羅丹的《吻》等創作，以及其女友卡蜜兒．克勞戴的《華爾滋》作品，春節期間館方並推出3人同行1人免費，邀民眾來走春、賞藝術。

亞大現代美術館長李梅齡表示，新年期間到亞大現代美術館，在館外即可觀賞到羅丹作品《沉思者》與妮基的《娜娜與海豚》兩件大型戶外雕塑，相當吸睛。其中，妮基‧桑法勒的作品色彩亮麗且洋溢熱情與歡愉，《娜娜》在法語中則有「寶貝」意涵，此創作藉由彩色圖騰拼貼、藉此讚頌女人是生命與活力的來源。

而走進館內，還可近距離觀賞到身價不菲、竇加創作的《14歲的小舞者》、妮基‧桑法勒的《詩人和他的繆思》、《原力》、《月亮》及《生命之樹》等充滿歡樂色彩的雕塑，呈現出新春期間的繽紛與歡欣感。

再踏上三樓，展間內陳設著羅丹雕刻的《吻》、《亞當》及《夏娃》等作品，值得一提的是，其女友卡蜜兒．克勞戴《華爾滋》雕塑作品演譯出這對師徒間的痴愛情狂故事，堪稱一大亮點；此外，法國藝術家阿曼創作的《大提琴與維納斯結合》以女神形體搭配琴身交錯疊合，李梅齡說，此作品宛如令人心醉的協奏曲、隨旋律舞動。

館方強調，亞大現代美術館是國際建築大師安藤忠雄以獨特的清水模工法興建，呈現出光與影、三角形建築的穿透感，漫步在其間的「V」字形走廊更可感受三角建築精華。而景緻優美的亞大校園處處可見國內雕塑大師楊英風、陳尚平、王秀杞、余燈銓等名家作品，整座校園宛如藝術展場，值得品味。

春節期間，亞大現代美術館除夕、大年初一休館，館方並於1月26日至2月8日推出3人同行1人免費優惠，邀民眾來參觀。

(中時 )