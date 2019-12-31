南投縣沒有焚化爐，所有垃圾都要轉運外縣市處理，常遇焚化爐歲修等問題，以致垃圾大戰時起！環保局長方信雄表示，2020年首要之務就是籌設「綠能永續中心」，這項BOT案前置作業已經發包，基地將設置在竹山鎮。

方信雄指出，為解決南投縣長期以來垃圾處理困境，強化自主處理能力，實現廢棄物轉換為有用資源，推動循環經濟政策，因此籌畫興建綠能永續中心，2019年經環保署核定經費1223萬元，縣府自籌199萬元，執行綠能永續中心BOT案前置作業計畫，日前由環興科技公司得標，後續將進行可行性評估及先期規畫，接著是環評及招商準備。

方信雄表示，綠能永續中心基地位於竹山鎮，總面積4.81公頃，縣府已向國有財產署申請撥用；依中央多元垃圾處理計畫，中心將參考新世代垃圾處理技術，增加前處理及厭氧消化處理，一併解決現有垃圾處理效率低、廚餘堆肥處理量能不足、及垃圾焚化處理底渣去化困難等問題。

(中時 )