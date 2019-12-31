證交所統計，今年底（2019年12月31日）集中交易市場發行量加權股價指數收盤為11,997.14點，與去年底的9,727.41點上漲2,269.73點，漲幅約為23.33％。今年全年最高收盤指數為12月18日的12,122.45點，最低收盤指數為1月4日的9,382.51點。
今年全年集中市場累計總成交值為29兆565.70億元，較去年全年的32兆1,623.76億元，減少3兆1,058.06億元，減幅約9.66％。
此外，今年底的上市股票總市值為36兆4,135.22億元，較去年底的29兆3,184.55億元，增加7兆950.67億元。
證交所並統計，今年全年外資及陸資總買入金額為8兆1,601.74億元，總賣出金額為7兆9,160.14億元，累計買超為2,441.6億元。證交所表示，以上資料為初步統計資料，成交資料及外資買賣金額不包含31日鉅額及外幣交易之成交資料。
(工商 )
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