2019年12月31日最後一個交易日，A股三大股指全線收紅，滬指漲0.33%，深成指漲0.63％。回顧2019全年表現，A股市場走出強勢回升態勢，尤其進入12月以來更是加速翻漲，滬指一度強勢走出「八連陽」。截至31日，滬指2019年累計漲幅22.3％，創下2014年以來最佳表現，創業板指累計漲幅43.79％。不僅如此，2019年的市場風格出現極大分化，白馬股和科技股均出現大幅上漲，而一些中小股票和業績差強人意的股票，則陷入漫漫「熊途」。

中新網報導，31日滬深兩市開盤後一度小幅沖高，滬指在創下短期新高後快速回落，全天圍繞3,040點橫盤震盪，創業板指最高突破1,800點。截至收盤，滬指報3,050.12點，漲幅0.33％；深成指報10,430.77點，漲幅0.63％；創業板指報1,798.12點，漲幅0.44％。分析人士稱，股市大漲主要是受到證券法修訂獲得審批通過，市場對於未來資本市場的發展充滿了信心。

分行業來看，醫藥、醫療保健、農林牧漁、建材板塊漲幅居前；半導體、保險、酒店餐飲、電信運營板塊小幅下跌。概念股方面，抗流感類股漲超5％、生物疫苗、抗癌、仿製藥類股跌幅居前。

展望2020年，近期發佈的一些研報顯示，越來越多的券商表明對2020年市場的樂觀態度，「慢牛」、「長牛」等關鍵字頻頻出現。

(工商 )