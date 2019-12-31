元旦起，集合式住宅內部，雨水和汙水分流，可申請補助，最高為2萬元，創全國之先。（水務局提供／甘嘉雯桃園傳真）

元旦起，集合式住宅內部，雨水和汙水分流，可申請補助，最高為2萬元，創全國之先。（水務局提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園市自2020年1月1日起，全國首創加碼「住宅辦理雨水、汙水管渠分開設置」補助，同時，針對「集合住宅地下層既有汙水處理設施（含化糞池）廢除或改設為汙水坑」補助，最高2萬元，公告補助地區第3年起依實際施作費用補助50％。

水務局長劉振宇表示，為鼓勵民眾配合汙水用戶接管，原已有「三免費一補助」配套措施，目前桃園市汙水下水道接管用戶已突破11萬戶，依下水道用戶排水設備標準規定，汙水管渠及雨水管渠應分開設置，不得混接。

不過，早期建物常見混接情形，住戶須自行負擔建築物內部雨汙水改管，才能享受政府免費用戶接管服務，導致住戶接管意願降低，為減輕住戶負擔費用及提升用戶接管普及率，市府增訂「住宅辦理雨水、污水管渠分開設置」補助規定。

劉振宇表示，「住宅辦理雨水、汙水管渠分開設置」以位於用戶接管區域住宅為受理補助對象，施工前後經水務局派員勘查住宅既有雨水、汙水管渠分開設置即可申請補助，5樓以下住宅依實際施作費用補助，每戶以2萬元為限；6樓以上住宅依實際施作費用補助，每戶以5000元為限。

另外，「集合住宅地下層既有汙水處理設施（含化糞池）廢除或改設為汙水坑」也修正為，公告補助地區第3年起依實際施作費用補助50％，每戶以5000元為限。

市府汙水接管政策，現今再升級成為「三免費二補助」，包含免費用戶接管、免費界址釐清、免費後巷改造、補助集合式住宅改管及補助住宅內部雨汙水分流改管。

(中時 )