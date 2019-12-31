反對烏山頭水庫種電，台南市立委第二選區候選人李武龍31日邀台南市議員李文俊、蔡秋蘭、方一峰助陣，呼籲政府勿把台南市民生命當兒戲，烏山頭水庫攸關上百萬民眾的飲水安全，竟然可以不做環評就發包，非常不合理。對此議題，民進黨立委郭國文陣營表示，對手企圖將對科技恐懼轉化給百姓。

李武龍與台南市國民黨多位議員，12月12日發動群眾到民治市政中心抗議烏山頭水庫種電，抗議影片連日來已有14萬人次觀看，上千人分享，顯示民眾對此議題相當重視。李武龍團隊也在選區各路口搭設「洗光電板的水你敢喝嗎」看板，引起鄉親熱議。

李武龍說，他不是反種電，而是反對在烏山頭水庫種電，市府卻回應，位於重要溼地設置太陽光電發電系統，才需辦理環評。李武龍表示，今年9月9日日本的最大的水面發電廠因颱風引起太陽能板故障起火燃燒，李武龍說，台灣每年颱風平均3到4次，政府是否有應對措施？

李武龍質疑，發生火災時，黏著劑在燃燒過程會產生可燃性以及有毒的氣體，電線的包材燃燒會不會有毒、燃燒氣體會不會汙染水源、太陽能板封膠邊框燃燒有沒有毒，這些都不用做環評嗎？

李武龍強調，台中人已經用肺在發電了，難道台南人要用生命去喝水嗎？他呼籲中央政策要調整，不要為了選舉而草菅人命，他也要現任立委站出來反對，不要只配合執政黨選舉訴求；並希望台南市民要覺醒，選出可以為真正為人民健康安全著想的立委。

至於太陽能板故障起火燃燒可能產生的汙染，郭國文競選總部發言人李宗翰議員並未正面回應，但他強調，要成為一個務實解決問題的立委，應該是提案立法要求落實清水清洗，甚至能夠祭出違規重罰來保障地方權益，只靠散播不實資訊來恐嚇百姓，實非百姓之福。

(中時 )