新竹市立法委員候選人鄭宏輝31日在競選總部舉辦「蔡英文、鄭宏輝旅竹同鄉後援會成立大會」。（陳育賢攝）

2019最後1天進入選戰關鍵倒數11天，新竹市立法委員候選人鄭宏輝31日在競選總部舉辦「蔡英文、鄭宏輝旅竹同鄉後援會成立大會」，旅竹同鄉會代表集聚，呼籲集中選票全力支持新竹市區域立委最關鍵1席，為鄭宏輝前進立法院加油打氣。

鄭宏輝競選總部指出，鄭宏輝被視為最認真的立委候選人，自參選至今受到新竹市地方鄉親的大力支持，今天更齊聚了旅竹9大同鄉會代表，現場包括有旅竹9大同鄉會聯誼會輔導會長，同時亦是蔡英文鄭宏輝競選總部旅竹同鄉後援會會長的呂定輝、旅竹九9大同鄉會總會長謝民、彰化同鄉會理事長黃隆珍、雲林同鄉會理事長黃欉璨、嘉義同鄉會前理事長侯宗憲、台南同鄉會理事長邱文賢、宜蘭同鄉會理事長林蔚哲、屏東同鄉會理事長吳瓊慧等人都出席支持鄭宏輝進軍立法院。

鄭宏輝表示，選戰關鍵時刻，目前選情仍然非常緊張，絕不能鬆懈，儘管受到對手不斷的抹黑，對此他也已經提出告訴。

他說，選舉不應該只是抹黑手段，能夠在地方踏實經營，了解在地鄉親的想法與意見才是重要的，應該多把時間花在城市願景努力。

鄭宏輝指出，他從事政治工作以來，守護台灣民主是他從未改變的理念，也禁得起大眾檢驗，台灣正面外界威脅，一定要團結用選票捍衛民主價值，不要讓國民黨漁翁得利，讓吳斯懷多個同事，呼籲所有台灣人民要團結起來，集中選票，守護台灣，「我們沒有分票的本錢」。

(中時 )