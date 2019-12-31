許多父母擔心小孩在學校吃不慣，會自己準備便當讓孩子吃得開心、自己也能安心。到了特定節日，小孩間的便當菜色還會成為重點，許多家長會精心製作華麗菜色，給小孩特別的驚喜。不過，近日有一位媽媽反其道而行，在耶誕氣氛濃厚的12月，要來惡整自己小孩，她準備了一個「偽泡麵」便當，想像孩子打開飯盒後肯定傻眼。

原PO在《爆廢公社》上PO出為孩子準備的「偽泡麵」便當，並表示，「當12月份，別人在帶可愛的聖誕氣氛便當時⋯⋯我家孩子只能吃泡麵」。照片乍看之下，只是一個「排骨雞湯麵」塞在便當盒中，想必孩子午餐看到一定傻眼，竟然是吃泡麵。但仔細看才發現大有來頭，原來「排骨雞湯麵」5字是媽媽用巧手割出來的「海苔」。原來其實是「鴻禧菇肉燥燴飯」的偽泡麵便當。

原PO在《爆廢公社》上PO出為孩子準備的「偽泡麵」便當，照片乍看之下，只是一個「排骨雞湯麵」塞在便當盒中，想必孩子午餐看到一定傻眼。（摘自爆廢公社）

事實上，原PO是用芒果皮加上用海苔細割而成的字，神還原「偽泡麵便當」，甚字還暗自竊喜「整小孩好療癒」。網友們見狀不禁讚嘆這位媽媽實在太厲害，表示，「字體太厲害了啦！」、「很可以」、「超強的，怎麼用的阿」！

(中時電子報)