2020總統大選進入倒數11天，由於近來民調蔡英文均呈大幅領先狀態。對此，前民進黨立委林濁水表示，總統國會大選齊進垃圾時間？但蔡英文選情穩竟是靠韓國瑜當頭號貴人，而不是自己的傑出，因此，他為台灣憂心。

林濁水今天在臉書指出，總統國會大選齊進垃圾時間？因國民黨弱到爆，總統一輸300萬；也因當今人、黨，嬴的、站穩的，主要靠貴人：韓國瑜是蔡英文頭號貴人；吳敦義+吳思懷是民進黨立委兩大貴人；來柯文哲是救時代力量頭號貴人。

林濁水感慨表示，當今領袖、政黨能夠立足竟主要靠貴人而不是自己的傑出，這樣的政局真無趣，更令人為台灣憂。

對林濁水認為，國民黨弱到爆，蔡英文穩嬴的。有網友不以為然表示：「 其實韓粉的投票率幾乎近95%以上，這點就是蔡無法輕忽之處」、「我看是讀稿機蔡英文弱得被韓國瑜電爆了」。總統國會大選齊進垃圾時間？恐仍在未定之天。

(中時電子報)