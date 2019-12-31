台灣昔日花式撞球美女余依珊竟然變成詐團台灣區主持人，她從4年前起與大陸地區的犯罪集團合組CALL客詐騙集團，利用隨機撥打電話給被害人裝熟攀談、噓寒問暖，建立信任後騙錢，台北地院將余女判刑4年半，高院重新認定共犯關係及罪數後，將余女改判4年。可上訴。

據悉，余依珊於民國104年間，與大陸地區人員合組CALL客詐騙集團，由余依珊擔任台灣地區主持人，先由大陸地區負責調派多名女子擔任「CALL客秘書」，隨機撥打電話給被害人建立關係甚至用獻身獲取信任，假意培養出感情，再佯稱經濟狀況不佳、生活費用無著、家人生病等虛構情節，請求提供金錢援助，痛宰台男。

據悉，被害男子陸續支付金錢後，由其旗下女子取款後，交款給集團會計對帳，再將犯罪所得的75%至80%，透過地下匯兌方式給大陸「CALL客秘書」主持人；犯罪所得的10%至12%，分配給各取款小姐，並按小姐們被害男子發生性行為的次數，另發給每次新台幣8000元至1萬元的酬勞，其餘犯罪所得則由余依珊取得。

(中時電子報)