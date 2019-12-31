賴清德被問到反滲透法國民黨將聲請釋憲，他回應這是大家的權利，表示祝福與尊重。（吳建輝攝）

賴清德下午在溪湖福安宮受訪時表示，反滲透法是有存在的必要性。（吳建輝攝）

得彰化者得天下？距離2020總統及立委大選只剩10天，在2019最後一天，民進黨副總統候選人賴清德現身彰化二林，合體洪宗熠掃街拜廟，雖然有些許寒意，但沿途還是有許多熱情的民眾揮手致意，被問到反滲透法國民黨將聲請釋憲，賴清德回應這是大家的權利，表示祝福與尊重。

賴清德今日在彰化進行馬拉松式的掃街拜票行程，以母雞帶小鴨方式率領各選區立委候選人車隊遊行，下午現身二林陪同彰化第三選區立委候選人洪宗熠掃街拜廟，從二林仁和宮出發，一路往溪湖方向前進，雖然外面氣溫只有14度，但沿途還是有許多熱情的民眾揮手致意。

而正當掃街拜票進行時，民進黨力推的反滲透法也在綠委的堅持下三讀通過，國民黨立委揚言要等蔡總統宣布時聲請釋憲，賴情德表示，釋憲是屬於每一個政黨的權力，都應該要祝福與尊重，他認為反滲透法是有它的必要性，中國在台灣進行滲透工作是事實，台灣必然要跟國際其他國家一樣，通過相關的法律，防止中國對台近一步的滲透，避免台灣出現危機，

近來對手質疑邀請中央部會的大人物來，有浪費行政資源的嫌疑，洪宗熠回應，選舉進入最後階段，這是很必然的現象，若對手認為這樣不妥，可以請韓國瑜、張善政、甚至是吳斯懷來站台，他當然希望大家都來幫助他贏得這次選舉，另外對於反滲透法他表示，國民黨似乎搞不清楚境外的敵對是誰，到底是站在台灣還是站在對岸敵對那一邊。

(中時 )