資金匯回專法推動逾4個月，截至目前申請匯回460億，財長蘇建榮31日表示，預期明年上半年申請匯回總額可望突破1300億元，若以貸款7成估計，吸引投資金額約4、5000億元。

據財政部統計，截至昨（30）日，申請匯回件數161件、金額459.17億元；核准件數143件、金額440億元；已匯回83件、共304億元。

歳末年初，蘇建榮在記者追問下表示，新的一年希望，期望財政穩健、股市穩定，經濟與稅收持續成長，同時台商資金匯回數字持續攀升。

回顧上任一年多來，蘇建榮表示，最自豪的事，就是連續2年實質減債，2018年減債792億元，今年不僅按預算編列執行債務還本835億元，還另外新增還債50億元，總共還債885億元，扣掉特別舉債430億元，減債455億元，距離上次實質減債已是民國96、97年、約10年前事。

此外，蘇建榮也說，今年公股銀行全部都簽下團體協約，且陸續推動持股信託，對提升員工權益有實質幫助。

(中時 )