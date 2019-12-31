謝淑亞陣營指控劉建國的人在電線桿綁旗子。（謝淑亞陣營提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣第二選區立委候選人劉建國陣營，昨天與民眾在二崙鄉針對對手謝淑亞公開說吃毒無罪、違法插旗、不雅文字布條等，要求還給雲林1個乾淨的環境；謝陣營則反批「民進黨永遠有嘴說別人，沒嘴說自己」、「捉到了！劉建國的人在崙背鄉綁旗子」。

劉建國陣營林廉貴昨天與10餘名二崙、崙背、西螺地區民眾，在二崙鄉國興宮前指控謝淑亞造謠「吃毒無罪」，讓他們感受到恐慌，深怕孩子會被不實訊息誤導，希望謝公開道歉。

崙背鄉民代表洪如萍表示，謝副縣長在去年12月15日，第1次說「吃毒無罪」，然而立法院同月17日3讀通《毒品危害防制法修正》後，證明根本沒有吃毒無罪化這件事，謝在同月22日再度公開說「吃毒無罪」，已是惡意散播假消息。

雲林縣議員廖秋萍說，謝淑亞有9年的教師資歷，現在又是擁有行政權的副縣長，居然在立法院3讀後持續造謠「吃毒無罪」，請謝不要糢糊焦點應盡速道歉，還給孩子正確的價值觀。

廖秋萍強調謝淑亞不但不澄清，媒體追問有沒有說過「吃毒無罪」，謝居然回答「沒有印象」，為了選舉扭曲事實，更讓縣民不能接受，希望謝到國興宮關老爺面前把話說清楚，否則真的不適合擔任副縣長與立委候選人。

謝淑亞陣營反批「民進黨永遠有嘴說別人，沒嘴說自己」，並提出照片指控民進黨劉建國的人在崙背鄉阿勸村電線桿綁旗子「捉到了！還好意思說別人」。

(中時 )