蔡英文總統（中）31日下午在竹北蓮華寺，與新竹縣第一選區立委候選人鄭朝方一起發放糖果。（莊旻靜攝）

2019年的最後一天，蔡英文總統馬不停蹄，下午前往新竹縣竹北市蓮華寺、湖口鄉顯聖宮，先後會第二選區立委候選人鄭朝方、第一選區立委候選人周江杰輔選，也為自己拉票，期望國會能過半，讓她未來4年，繼續為台灣打拼。

新竹縣下午飄起雨、氣溫降低，蔡英文總統為鄭朝方輔選時表示，鄭朝方很有勇氣，去年參選縣長，差一點就當選，這一次繼續挑戰立委這一席，「這一次不能再差一點，一定要讓他當選，總統來拜託大家，不要再讓朝方、愛護朝方的人失望」。

蔡英文也表示，今天為今年最後一天，她也感謝大家在過去的支持，從困難中走出來，她也說國會過半對總統很重要，她過去三年做了很多改革、轉型正義的工作，如果沒有國會支持就做不到，「朝方這一席就是關鍵中的關鍵，拜託大家把所有力氣拿出來，給他最大的支持」。

蔡英文也表示，她接任總統時，台灣是四小龍最後一名，如今已是第一名，明年也還會是，且有外商、本地廠商、回台的台商幾千億的投資，她認為關鍵在於台灣是民主社會，且政府有心要保護台灣的民主自由，還有會為企業解決困難的政府，強而有力且有效率，期望台灣能愈來愈繁榮，「子子孫孫才有機會」。

蔡英文隨後也到湖口鄉顯聖宮為周江杰輔選，她也呼籲民眾總統票投3號、立委要支持鄭朝方與周江杰，政黨票因為沒有名字，且很長，大家要看好14號民主進步黨。

(中時 )