國民黨中常委江碩平今天表示，青溪總會印製上萬本「菜桶現形記—下架蔡英文101個理由」。（趙婉淳攝）

國民黨中常委江碩平今天表示，青溪總會印製上萬本「菜桶現形記—下架蔡英文101個理由」。（趙婉淳攝）

國民黨中常委江碩平今天表示，青溪總會印製上萬本「菜桶現形記—下架蔡英文101個理由」。（趙婉淳攝）

國民黨中常委江碩平今天表示，青溪總會印製上萬本「菜桶現形記—下架蔡英文101個理由」。（趙婉淳攝）

全國青溪總會近日印製上萬份「菜桶現形記—下架蔡英文101個理由」小冊子，針砭蔡政府執政下，兩岸陷僵局、經濟蕭條、反滲透法釀綠色恐怖再現等諸多缺失，並穿插鮮明諷刺的插圖，為國民黨文攻戰添柴火加溫。同時明天晚上國民黨副總統候選人張善政將結合北市議員與歷史哥在黨中央外開講。

中常委江碩平表示，「菜桶現形記—下架蔡英文101個理由」由青溪總會印製，第一波1萬本印完分，趕緊加碼印製第二波1萬本，目前開放民眾到國民黨中央領取，未來也會發放給所有立委候選人，之後民眾可到鄰近的候選人競選總部領取。

江碩平說，這本小冊子更納入今天甫通過的《反滲透法》，搭配畫風俐落的插圖，讓民眾淺顯易懂，能更了解蔡政府執政缺失。

全國青溪總會指導顧問團總團長陳鎮湘說在序言中提到，國家元首是人民希望的化身，多年前美國總統柯林頓一句「笨蛋，問題在經濟！」今日台灣困境看似千絲萬縷，但問題關鍵在兩岸。

全國青溪總會指導顧問團總團長金恩慶的序言中說，《反滲透法》不僅違背憲法保障人民人身自由、言論自由與媒體自由等基本權利，未來只要被政府認為與大陸有關係，隨時都會被抹紅，扣上「中共同路人」或「代理人」的罪名，此舉更無助於改善兩岸關係。

金恩慶指出，蔡英文帶領的是文青口號的無能無德的政府，一如書名超過台北101大樓高度的下架理由，只有藍天再現，「民進黨下台，台灣才會好」。

另外，國民黨明天上午自辦升旗典禮後，晚間將在黨部外面舉行「張善政與您有約—KMT戶外開講」活動，一開始將播放博恩夜夜秀影片，以及等一個人MV，並由多名兼具名嘴實力的北市議員王鴻薇、張斯綱、李柏毅、李明賢、鍾沛君，以及網紅歷史哥到場說明下架蔡政府的理由。

(中時 )