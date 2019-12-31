聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，元旦假期前的最後一個交易日，台股成交量萎縮至月均量之下，在外資尚未全面回歸前，權值股表現持續疲弱，盤面仍以內資主導的中小型股為主軸。此外，總統大選逼近，生醫、航運、紡織等內需傳產股也開始躁動，電子類股漲跌分歧的情況下，建議投資人可以朝選舉相關受惠股去做短線操作。

類股方面，近日強勢的被動元件開始出現漲跌不同調，國巨31日續漲，奇力新、信昌電、禾伸堂等則出現漲多回檔，預計短線資金將會轉往第三季、第四季較為落後的散熱、銅箔基板（CCL）等產業中進行換股操作。

個股方面，本周納入投資組合的華新科，法人預期積層陶瓷電容（MLCC）2020年初將面臨缺貨情況，持續吸引資金流入，雖中長線還有上漲空間，但短線累計漲幅已逾兩成，需留意乖離過大後的修正風險。

操作方面，雖1月資金行情可期，但資金集中特定題材股，加上總統大選結果為不可預期的風險，資金宜以短進短出為主，長線則可開始布局低基期的5G相關個股。

(工商 )