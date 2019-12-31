越南政府昨天制定「交通違規行為處罰新規定」，自2020年起全面禁止酒後駕車行為，加重汽機車酒駕違規罰則，另增列自行車酒駕罰則，違規者將被罰8萬越盾（約新台幣107元）起。

越南國會今年6月通過「預防酒類危害法」法案，內容有酒類的廣告、販售與飲用等相關規定且全面禁止酒後駕車行為，希望最大限度降低酒類對民眾身體的傷害，尤其是因應日益嚴重的酒駕違規行為。這項新法將自2020起實施，但未列出違規行為的制裁措施。

快訊新聞網站今天報導，越南政府30日制定「交通違規行為處罰新規定」，其中主要是加重酒駕違規罰則。這項新規定將自2020年起跟著「預防酒類危害法」一起實施。

報導指出，這項新規定增列自行車和電動自行車等慢車酒駕違規罰則，酒測值每公升0.25毫克或血液中酒精濃度不超過0.05%的違規者，罰鍰為8萬越盾至10萬越盾。

酒測值每公升自0.25毫克至0.4毫克以下或血液中酒精濃度達0.05%至0.08%以下的違規者，罰鍰為20萬越盾至30萬越盾；酒測值每公升0.4毫克或血液中酒精濃度達0.08%以上的違規者，罰鍰為40萬越盾至60萬越盾。

報導說，這項新規定也增列酒測值每公升0.25毫克或血液中酒精濃度不超過0.05%的機車酒駕罰則，違規者將被罰20萬越盾至300萬越盾。

此外，這項新規定還加重其餘汽車和機車酒駕違規罰則，例如：對於汽車酒駕行為，酒測值每公升0.4毫克或血液中酒精濃度達0.08%以上的違規者，罰鍰將從現行的1600萬至1800萬越盾，調高至3000萬至4000萬越盾，吊照時間從現行的4個月至6個月，調高至22個月至24個月。

越南國家交通安全委員會統計顯示，今年初至12月下旬全國發生1萬7626起交通事故，造成7624人死亡和1萬3624人受傷，較去年同期分別下降5.06%、7.15%和6.24%。酒駕交通事故占整體交通事故的40%，因酒駕造成車禍導致死亡占車禍死亡總人數11%。

越南政府29日召開有關交通安全的會議，以「酒後不開車」做為2020交通安全年的主題，要求相關部門採取有力措施，嚴厲打擊酒駕和毒駕違法行為，確保道路交通安全秩序。

(中央社)