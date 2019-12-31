一邊一國行動黨今日於黨部辦公室召開民調記者會表示，最新民調顯示，2020總統選舉支持度，民進黨英德配51.8％，國民黨國政配17.5％，親民黨宋湘配7.6％，未表態者23.1％。

依照選罷法規定，自1月1日起，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。

一邊一國行動黨趕在民調封關前，委託趨勢民調公司調查2020總統及政黨支持度民調，民調日期為12月20日至23日，有效樣本數1075人。

今日出席記者會名單如下：台灣民意基金會董事長游盈隆、一邊一國行動黨召集人楊其文、發言人陳昭姿、秘書長許龍俊、趨勢民調總經理吳世昌等人。

陳昭姿表示，民進黨強調國會過半，一邊一國則強調泛綠過半，一邊一國是正綠軍，也是在泛綠政黨中，與民進黨保持最適當的距離的政黨，未來進入國會，一邊一國將會成為綠營的防腐劑。

趨勢民調總經理吳世昌指出，根據民調，一邊一國的政黨理念獲得過半民眾支持，知名度有30.4％，僅次於民眾黨。而前總統陳水扁的支持者大約會有13.8％左右會支持一邊一國政黨票，也代表有機會過5％不分區立委門檻，席次有機會坐3望5。

游盈隆表示，在政黨支持度上，泛綠陣營的小黨中，時代力量3.9％，一邊一國3.2％，台灣基進2.7％，綠黨是2.1％、台聯是0.2％。而至今仍有4.5％，約90萬左右的扁迷，會受陳前總統影響決定投票意向。

＃封關民調 ＃一邊一國 ＃前總統陳水扁 ＃游盈隆 ＃不分區立委 ＃政黨票 ＃2020總統大選 ＃英德配 ＃國政配 ＃宋湘配

一邊一國行動黨今日於黨部辦公室召開民調記者會表示，最新民調顯示，2020總統選舉支持度，民進黨英德配51.8％，國民黨國政配17.5％，親民黨宋湘配7.6％，未表態者23.1％。

依照選罷法規定，自1月1日起，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。

一邊一國行動黨趕在民調封關前，委託趨勢民調公司調查2020總統及政黨支持度民調，民調日期為12月20日至23日，有效樣本數1075人。

今日出席記者會名單如下：台灣民意基金會董事長游盈隆、一邊一國行動黨召集人楊其文、發言人陳昭姿、秘書長許龍俊、趨勢民調總經理吳世昌等人。

陳昭姿表示，民進黨強調國會過半，一邊一國則強調泛綠過半，一邊一國是正綠軍，也是在泛綠政黨中，與民進黨保持最適當的距離的政黨，未來進入國會，一邊一國將會成為綠營的防腐劑。

趨勢民調總經理吳世昌指出，根據民調，一邊一國的政黨理念獲得過半民眾支持，知名度有30.4％，僅次於民眾黨。而前總統陳水扁的支持者大約會有13.8％左右會支持一邊一國政黨票，也代表有機會過5％不分區立委門檻，席次有機會坐3望5。

游盈隆表示，在政黨支持度上，泛綠陣營的小黨中，時代力量3.9％，一邊一國3.2％，台灣基進2.7％，綠黨是2.1％、台聯是0.2％。而至今仍有4.5％，約90萬左右的扁迷，會受陳前總統影響決定投票意向。

(中時 )