美軍29日向伊拉克及敘利亞發動空襲，攻擊伊朗支持的伊拉克真主黨武裝組織據點，造成至少25死55傷。伊拉克政府30日譴責，美軍發動攻擊是侵犯國家主權，威脅將重新審視兩國關係；國會也有聲音，要求政府重新審查駐伊美軍協議。巴格達出現民眾示威，譴責美國單方面發動空襲，還有憤怒民眾焚燒美國國旗，並攻擊美國大使館。

巴格達發布聲明指，美國的行動是基於其政治優先考量，而非為了伊拉克人民；保護軍事基地和部隊是國家安全部隊的唯一責任，美軍的舉動侵犯國家主權，也違反聯軍共同打擊回教極端組織伊斯蘭國（IS）的原則。

伊朗及敘利亞政府亦譴責美軍空襲，俄羅斯稱空襲不能接受，只會帶來反效果。美國助理國務卿辛克（David Schenker）則回應，空襲是總統川普向伊朗發出的訊息。另有國務院官員指，伊拉克無法保護美國在當地的利益，美方曾多次警告伊拉克政府，還與對方分享情報，但對方皆未採取適當行動。

(中時 )