中時電子報105年6月15日即時新聞報導，雲林縣議員發聲反毒，建議小英帶隊抓毒梟。（周麗蘭攝）

雲林縣議員李明哲31日委託律師對民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜、執行長林廉貴按鈴提告加重誹謗罪以及誣告罪。事實上，105年6月15日雲林縣議會總質詢，跨黨派的反毒議員疾呼「蔡總統帶隊抓毒梟」，李明哲發言提醒縣府，毒品已進入國小校園，希望政府努力抓。

105年6月15日中時電子報標題「雲林縣議員發聲反毒 建議小英帶隊抓毒梟」，內容是「毒品氾濫成災，雲林縣跨黨派縣議員敦促縣府採取更霹靂手段阻絕進入校園，建議蔡英文總統仿效菲律賓新任總統帶隊抓毒梟，以儆效尤，甚至公務員、民代以身作則帶頭驗尿。」

時任國民黨團總召的李明哲發言，「日前一名年輕母親打電話陳情他，拜託警察盡速把兒子函送戒毒，家裡已經被砸得不成家；也有老人家轉告他，毒品已進入國小校園，希望政府努力抓。」

無黨籍議員林岳璋也說，「前幾天雲林縣才抓到10幾個年輕人擠在KTV吃藥，雲林縣毒品氾濫很嚴重，並非危言聳聽，教育處應每月或每周固定播放染上毒癮會毀掉人生的影片給學生看。」

民進黨籍議員李建昇甚至認為，杜絕毒品手段應有「更震撼」的力量，從公務員、民代以身作則，「縣長、議長、縣議員、公務人員帶頭驗尿，讓家長願意出具同意書，使雲林縣全面做到國小到高中生都能隨機抽查驗尿。」

縣議員王又民106年11月6日也在總質詢發言「毒品偽裝成各種糖果、咖啡、奶茶等，防不勝防，毒品入侵校園情況嚴重，現在已有多個縣市提供免費試劑，縣府應積極推動這項簡易措施，表達毒品防制的決心和行動力。」

李明哲委任律師張捷安表示，李明哲對毒品零容忍的主張是連貫的，民進黨是斷章取義只取其中一個時點做文章。

(中時 )