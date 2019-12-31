台股今天封關，今年加權股價指數創下29年來新高，外資功不可沒，根據台灣證券交易所統計，外資今年以來總計買超2,441.60億元，擺脫去年大賣台股3,551.38億元的慘況，買超總金額則是10年來第四高。

受美股下跌183點影響，外資今天賣超94.3億元，讓全年累計買超金額降到2,500億元以下，總計今年全年外資及陸資總買入金額為8兆1,601.74億元，總賣出金額為7兆9,160.14億元，累計買超為2,441.60億元。

而近10年來，買超最多的一年是2014年的3,546.28億元，其次是2016年的3,202.38億元，第三為2010年的2,810.21億元，2019年則排名第四，歷年來買超最多的一年則落在2005年的7,194.07億元。

2019年外資買超之冠首當台積電(2330)，買超金額將近780億元，鴻海(2317)居次，超過630億元，大立光(3008)也超過200億元，居第五位，全年外資買超台股三王合計逾1600億元。

(時報資訊)