房市今年對於選舉特別無感，12月仍維持買氣優於去年的表現，緊接著就要接近農曆春節，預期市場買氣也會逐漸轉淡，農曆年過後房市有機會延續今年強勁的自住回流買氣。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義房屋統計內部12月門市前29天的成交資料顯示，12月仍延續今年以來買氣比去年好的市況，12月的交易量的年增率仍超過1成以上，若以產品來看，12月買氣最穩定的還是偏向首購型產品，購屋急迫性相對較低的換屋族，則是買氣持平，整體房市仍維持溫和復甦。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，年底購屋旺季，買家以趕年前結婚的首購型買家為主，交易熱區多在房價親民區，包括新北汐止、台中北屯等區域，而屋主為趕這波買氣，並趕在年底前了卻一樁心事，普遍出現讓價換成交的狀況，六都交易量均增，今年全台買賣移轉棟數可望逼近30萬。大家房屋企畫研究室主任郎美囡認為，今年不動產市場交易回溫加上海外資金回流，投資置產型買盤回歸，尤其話題熱區及商用不動產的能見度提高，建議買方在話題熱區應關注建設是否到位，至於熱門商用不動產部分價格攀高，提醒注意供需走勢及物件條件，以利掌握合理價格。

中信房屋總經理張世宗表示，今年中古房市交易表現均較去年成長，預估2020年仍有表現空間。至於預售及新成屋明年表現由建商獵地動作頻頻可看出後市應屬穩定而樂觀。以目前情勢研判，在寬鬆的資金面和位於低檔的房貸利率下，將持續對房地產買氣形成有利條件，再加上目前自住型剛性需求買盤仍然有撐，在市場無重大利空的影響之下，房市整體將持續穩定發展，房地產後市仍應偏多看待。

(時報資訊)