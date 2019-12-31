「朱爸爸，我來幫您撿柑仔」，台東縣政府文化處在舊鐵道月台重現朱自清散文《背影》文中的場景，父親彎身撿橘子的身影，巧妙地將藝術與場域相結合，縣長饒慶鈴也充當網紅拍下創意照片，請大家來幫朱爸爸撿橘子，饒富趣味。

台東鐵道藝術村多了1個大家熟悉的「背影」，不少遊客經過，都會脫口而出「那是朱自清的背影」，很多國中生走過，也會不經意地背起《背影》課文，栩栩如生的石雕像更勾起許多五、六年級生的回憶。

縣長饒慶鈴日前親自示範「幫朱爸爸撿柑仔」，經後製的照片貼上臉書後，許多網友按讚、留言，導演黃朝亮說「只當縣長可惜了，應該還可以是金馬影后」；卑南鄉公所祕書徐秋蓉說「縣長表現很好，很入戲」，還有網友吳鎮宇直呼「被縣長耽誤的網紅」。

文化處長鍾青柏表示，為了落實饒慶鈴「轉角遇到藝術」的理念，邀請國內知名石雕家黃河以奧羅拉石創作，在台東舊站月台重現大家耳熟能詳的經典文學，成為台東特有風景。

他說，台東舊站乘載著歷史的記憶，結合富含親情的藝術設置，兩者相互交疊，也許能勾起民眾對過往的追尋，再現學生時念過看過的文章字句，珍惜現有的時光及親人，也歡迎大家來跟朱爸爸互動。

(中時 )